IJsselsteinse uit huis gezet om drugs van zoon

Agenda Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

6:28 Wie graag handen wil schudden, goede voornemens uitspreekt en wil toasten op het nieuwe jaar kan vanavond in zowel Nieuwegein, Zeist als in Houten terecht voor de nieuwjaarsrecepties van die gemeenten. De receptie in Nieuwegein begint om 19.30 uur in De Kom. In Zeist vindt de receptie plaats in Slot Zeist: aanvangstijd 20.00 uur. Houtenaren zijn vanaf 20.00 uur welkom in het gemeentehuis.