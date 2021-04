IJverige gemeentewerker met onkruidbrander vernielt per ongeluk kunstwerk van 250.000 euro: ‘Heel erg spijtig’

Kaasboer Freek rijdt elke week 100 kilometer naar Utrecht voor de boeren­markt, maar nu stopt hij

13:30 Eigenlijk had hij nog wel willen doorgaan, maar er is nu eenmaal een tijd van komen en van gaan. Het werk op de boerderij is zwaar en na meer dan dertig jaar is het welletjes. Kaasboer Freek Atema (71) uit het Gelderse Laren gaat stoppen met de verkoop van zijn biologische producten op de boerenmarkt in Utrecht. Komende vrijdag staat hij er voor het laatst.