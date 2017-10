IJverige Utrechter (74) redt in allerijl zijn plantjes van de shovel

Agterberg heeft geen goed woord over voor het handelen van de gemeente. „Ik had graag gezien dat ze me tijdig een seintje hadden gegeven. Dat ze naar me toe waren gekomen en hadden gezegd: laten we even overleggen wat we met de planten gaan doen”, reageert hij enigszins bedroefd. „De gemeente is blij met bewoners die zelf onderhoud aan het groen doen, maar die worden niet gewaardeerd.”