IJzers toch nog een nachtje in het vet in Doorn: ijsclub mikt op opening dinsdag

Vuurzee laat niks heel van huis waar Peter Dhondt (67) op brute wijze werd vermoord: ‘Nee, niet wéér!’

Elf maanden na zijn lugubere dood waren de hulpdiensten woensdagnacht terug bij het woonadres van Peter Dhondt aan de Oud Aa in Breukelen. In januari werd de 67-jarige Dhondt zodanig mishandeld door inbrekers dat-ie aan zijn verwondingen bezweek. Nu brandde zijn huis tot aan de grond toe af. Nader onderzoek moet uitwijzen of er opzet in het spel is.

8 december