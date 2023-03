‘Ik ben alles’ besefte Fermin (66) toen hij in de cel in Paraguay zat: ‘Heb het gered door kracht van de ziel’

Markiezen­eik uit Amelis­weerd eindigt op negende plek in strijd voor Europese titel Boom van het Jaar

De Markiezeneik in Amelisweerd is op de negende plek geëindigd in de Tree of the Year contest. De 200 jaar oude boom won vorig jaar met overmacht de Nederlandse verkiezingen voor de Boom van het Jaar en streed namens ons land mee voor de Europese titel.