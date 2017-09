'Ik geniet elke dag van vrijwilligerswerk bij het NFF'

Op de Neude springen twee dingen deze week meteen in het oog: het reusachtige Gouden Kalf en de grote hoeveelheid mensen met een logo van het Nederlands Film Festival op hun shirt of vest. Dat is ook niet zo gek, want het festival heeft de hulp van maar liefst 330 vrijwilligers ingeroepen.

Er zijn verschillende functies te vervullen; van locatiemanager tot distributiemedewerker. Maar wat maakt het zo leuk om voor het NFF te mogen werken? Verslaggever Indra Jager sprak vijf vrijwilligers.

Volledig scherm Niki is assistent-locatiemanager bij het NFF © Indra Jager Niki is assistent-locatiemanager op het festival. Ze heeft een staff-ketting van het filmfestival om haar nek, een oortje in en er gaat een draad naar een kastje in haar broekzak. ,,Ik ben de hele dag van alles aan het regelen”, legt ze uit. ,,’s Ochtends help ik mee opbouwen en schoonmaken en bij evenementen ontvang ik mensen, zorg ik dat alles goed staat, dat alles naar wens is, dat de zaal op tijd openstaat en stuur ik andere vrijwilligers aan.”

Offers

,,Vorig jaar was ik ook vrijwilliger bij het NFF en ik vond het toen heel erg gezellig, met leuke mensen en een lekker jong team dat bereid is om hard te werden. Daarnaast studeer ik Media en Cultuur aan Universiteit Utrecht en is dit een heel goede manier om mijn CV een beetje op te bouwen. Zeker als assistent-locatiemanager, aangezien ik toch redelijk wat verantwoordelijkheid krijg.”

Om bij het NFF te kunnen helpen, moet ze wel offers brengen, waaronder haar studie. ,,Dit is een fulltime functie en dus eigenlijk niet te combineren met een opleiding. Die heb ik nu dus maar even op een laag pitje gezet, maar dat is het wat mij betreft dubbel en dwars waard.”

Volledig scherm Herman helpt mee met het distributieteam © Indra Jager Toch kleeft er ook een nadeel aan het vrijwilligerswerk: ,,Door mijn drukke werk heb ik helaas zelf niet zoveel tijd om dingen van het festival te zien. Ik ben nog naar niks toe geweest. Maar dat is het enige!”

Promotie

De gepensioneerde Herman helpt bij het distributieteam. ,,Wij moeten zorgen dat de posters overal hangen, zoals bij de premières. Dan gaan we alle bioscopen en locaties van het NFF langs en zorgen we dat de kranten van de sponsoren verdeeld worden. We zorgen ook voor promotiemateriaal als bierviltjes en stemformulieren, waarop mensen op hun favoriete film kunnen stemmen.”

,,Ik vind het vooral heel leuk dat het festival zo belangrijk is voor Utrecht. Ik woon hier al 45 jaar, ken de stad op mijn duimpje en vind het leuk om dan een klein beetje bij de promotie mee te helpen en achter de schermen te kijken. Hoe werken alle raamwerken van de posters bijvoorbeeld? Bij de Stadsschouwburg heb je allemaal raamwerken en hoe gaan die open? Hoe werkt dat? Bij Rembrandt zitten ze bijvoorbeeld op slot. Dat heb ik nu allemaal geleerd!”

Herman is zelf helemaal geen filmfanaat en is dus ook nog naar geen enkele voorstelling geweest. ,,Alleen naar de virtual reality, waar het lijkt alsof je zelf een BN’er bent en wakker wordt in een limo.”

Bioscoopbonnen

Volledig scherm Zaalwachter Tienta. © Indra Jager Bij de limo staat zaalwachter Tienta. Zij is sinds twee jaar vrijwilliger bij het festival en staat vandaag bij de ‘Superstar VR’, 'een soort 3D-apparaat’. Tienta is wél een echte filmliefhebber en daarom helemaal weg van het filmfestival. ,,Ik geniet hier elke dag van. Ik heb al allerlei documentaires gezien, waaronder een paar hele mooie. Sowieso ben ik gek op films; voor mijn verjaardag vraag ik ook altijd bioscoopbonnen en elke maandag ga ik in Pathé Rembrandt naar een 50 plus film.”

,,Ik heb Spinvis en Gijs van Scholten Aschat gespot. Maar eigenlijk vind ik dat niet zo bijzonder, hoor. Zij vallen op omdat je hun gezichten herkent, maar daar houdt het voor mij dan ook wel mee op.”

Filmfanaat

Lonneke en Glynnes zijn gidsen op het festival en hebben het ultieme baantje voor een filmfanaat. Glynnes: ,,Wij krijgen toegang tot het systeem en mogen alle films al van tevoren bekijken. We mogen ook naar de persviewings, waar we de hele dag films kunnen kijken. Dat is een heel lange zit, maar daarna heb ik ook wel aardig wat films gezien.”

Volledig scherm Lonneke en Glynnes zijn gidsen © Indra Jager Zij mogen de films al voor de premières zien zodat ze de bezoekers goed kunnen informeren. ,,Wij zijn eigenlijk een soort informatiepunt voor alle vragen, zoals: wat is dit eigenlijk? Wat is het Paviljoen en waar zijn we nu? Waar is de kassa? Maar eigenlijk zijn we er voornamelijk om advies te geven over de films, voor iemand die van comedy of misschien juist wel drama houdt”, zegt Lonneke.