,,Ik zou niet graag boven een geldautomaat wonen. Ik zou me er in elk geval niet lekker bij voelen en zeker maar eens met de bank gaan praten of ze die niet elders kunnen neerzetten. Dan maar een stukje lopen voor mijn bankbiljetten.’’

Dat zegt de voormalige defensiemedewerker van het Explosieven Opruimingscommando John Blokvoort. Hij ziet dat criminelen steeds zwaarder geschut inzetten om zo’n geldautomaat te kraken. Blokvoort is mede-oprichter van het Culemborgse bedrijf Expload en gespecialiseerd in het opruimen van explosieven.

Springstoffen

,,Tegenwoordig werken ze met professionele springstoffen. Die mensen gebruiken dan bovendien nog een overkill. Ze blazen zo’n automaat uit de gevel en nemen hem desnoods in z’n geheel mee. De schade aan de omgeving kan enorm zijn.’’ Het mag volgens Blokvoort een wonder heten dat er geen onschuldige slachtoffers zijn gevallen.

Op de hoek van de Adriaen van Ostadelaan en Jan van Scorelstraat bevestigt Joke Vermeulen ook wel bezorgd te zijn om de geldautomaat van de ABN/AMRO, pal beneden haar woonkamer. Vanuit haar raam kan ze de klanten daaronder zowat hun pincode zien intoetsen. ,,We wonen hier nu 22 jaar, toen was hieronder nog een heel bankfiliaal. Ik weet nog dat ik de makelaar destijds vroeg wat te doen bij een overval. Dan zit je eerste rang”, zei hij toen.

Volledig scherm De geldautomaat van de ING aan het Pieter de Hooghplein in Maarssen, pal onder appartementen. © AD

Bezorgd

Het bankfiliaal is er niet meer. Restaurant Bar Beton heeft er zijn intrek genomen. Alleen de geldautomaat resteert, pal onder Vermeulens raam. ,,Ik ben best wel bezorgd. Ik heb al eens een beroerte gehad en ben bang dat ik me letterlijk doodschrik als zoiets hier gebeurt. Maar ja die automaat kan niet gemist worden. Er wordt hier de hele dag en ook ’s nachts veel gepind.’’

Vermeulen is lang niet de enige particulier die boven een geldautomaat woont. Grofweg een kwart van de automaten in de regio Utrecht heeft bovenburen. Vaak gaat het om voormalige bankfilialen die de afgelopen decennia zijn gesloten. In veel gevallen bevindt zich boven de geldautomaten kantoorruimte die ’s nachts verlaten is, maar lang niet overal. Opvallend vaak is de ruimte verhuurd aan studenten.

Overlevering

Ook boven de automaat van de ING aan de Adriaen van Ostadelaan wonen studenten. Een van hen weet uit de overlevering dat de automaat al eens doelwit is geweest van krakers. De student die het verhaal doet, lijkt aanvankelijk niet erg onder de indruk van de ontploffing aan het Smaragdplein. Maar de kans op een dergelijk ontploffing onder zijn bed lijkt hem toch ook ‘niet fijn.’

Volledig scherm Deze geldautomaat aan de Adriaen van Ostadelaan was al eens eerder doelwit van geldautomatenkrakers. © AD

Doelwit

In Maarssen vertelt Julita Selaga dat de automaat onder haar appartement aan het Pieter de Hooghplein ook al eerder doelwit was van krakers. ,,Van het verhaal over zo’n explosie vannacht word ik wel een beetje bang. Ik begrijp ook niet zo goed waarom zo’n automaat tussen woningen moet staan. Kan dat niet beter bij de bank binnen of in een winkel?’’