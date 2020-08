Ilana (12) lag dagen in coma nadat ze van haar fiets werd gereden: ‘Het is hier levensgevaarlijk’

Rocktem­pels lopen leeg. Maar Henk Westbroek kan een herstart in Moskou overwegen

9:11 Voor iedereen die een aardig mondje Engels luistert, kan ik de podcast Wind of change van harte aanbevelen. De achtdelige serie, onder andere te beluisteren op Spotify, gaat over de grootste hit van de Duitse hardrockgroep The Scorpions (spreek uit: Ze Scorpions), en het hardnekkige gerucht dat de Amerikaanse inlichtingendienst CIA de hand zou hebben gehad in de productie van het nummer.