Illegale bewoning op recreatiepark Everstein in Hagestein aangepakt

Burgemeester Wim Groeneweg van Vianen wil een einde maken aan illegale bewoning op recreatiepark Everstein in Hagestein. Van de vijftig vakantiewoningen worden er 31 permanent bewoond. Dit is verboden en na jarenlang gedogen gaat de gemeente Vianen daar nu een stokje voor steken.

De betrokken bewoners krijgen binnenkort een brief met de datum waarop twee controleurs langskomen. Het is dan aan de bewoners of zij de mening delen van de gemeente dat zij daar onrechtmatig wonen. Als zij kunnen aantonen dat ze er tijdelijk wonen, is er volgens Groeneweg niets aan de hand. Wie er permanent woont, heeft zes maanden de tijd om hier verandering in te brengen. Lukt dat niet, dan legt gemeente Vianen een dwangsom op.

Veiligheid

Bij illegale bewoning bestaat het risico dat deze bewoners worden 'vergeten' bij een calamiteit omdat ze niet in de basisadministratie van de gemeente staan. Ze betalen minder belasting en zijn geen eerlijke partij in de woningmarkt. Ook de veiligheid van de bewoners is volgens Groeneweg in het geding omdat de woningen niet regelmatig op brandveiligheid en andere zaken worden gecontroleerd.

De reden waarom de illegale bewoning bij de put Everstein zo lang is gedoogd, ligt volgens Groeneweg aan het feit dat het voor de gemeente een enorme klus is om aan te pakken en daar tot nu toe niet de menskracht voor was op het gebied van Handhaving. Groeneweg: ,,Als we aan zo'n klus beginnen, doen we het goed en maken we hem helemaal af. We staan juridisch sterk nu en zijn als gemeente niet verwijtbaar, zoals dat heet. Zulke acties maken nu eenmaal veel emoties los. Dat vinden we ook niet leuk, maar dit moet gebeuren.''