Ilse DeLange geeft extra show in TivoliVredenburg

Eten bij Het Eetatelier: ‘Die meneer van de krant heeft best lekker gegeten’

14 maart Een dagbesteding waar gekookt wordt of een eetcafé gerund door gehandicapten? Het perspectief is aan u. Voor de medewerkers is het helder: een restaurant met passie voor mensen met passie. Dat wilden wij wel eens proeven bij het Eetatelier in Houten.