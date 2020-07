In 1933 zeiden we U tegen de burgemeester, bij Van Zanen werd het al gauw ‘dag jochie’

Utrechtse Heuvelrug wil overtollig regenwater gebruiken om droogte tegen te gaan

7:27 De afgelopen dagen is veel regen gevallen. Vele liters van dat water, dat met donderend geraas van de Heuvelrug stroomt, lopen zo de Rijn of het IJsselmeer in. Ook in de dorpen krijgen inwoners regelmatig natte voeten. Zonde van al dat ongebruikte water, want dat kan gebruikt worden bij droogte, vinden diverse partijen.