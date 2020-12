In de nieuwe zaak van oud-topkeeper Michel Vorm kunnen mannen nu hun nagels laten doen (en voetbal kijken)

Vorm is terug in Nederland. De doelman zette dit najaar definitief een streep onder zijn topsportcarrière. Nadat hij vorig jaar nog een jaartje vastknoopte aan zijn dienstverband bij het Londense Tottenham Hotspur geeft hij nu de voorkeur aan een meer regelmatig bestaan met zijn gezin in Nederland. ,,Ik ben nu 37 jaar en heb al zo’n leven achter me. Ik ben dankbaar voor wat ik heb mogen meemaken en er ook trots op”, zegt Vorm in zijn zaak aan de Voorstraat. ,,Een club in Nederland of België had ik nog wel gewild, maar niet ver weg. Het is bovendien een gekke tijd en dan is dit de beste keuze.”