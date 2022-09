In de ‘stad van zachte idioten’ stroomt straks een rivier van tienduizend lichtgevende boeken

Tomasz (46) opent wéér een Poolse supermarkt, nu in Zeist: voor iedereen die ook wat smaakvol­ler wil eten

Eigenlijk was Tomasz Szydlo (nu 46) destijds van plan om een half jaartje te blijven: om wat geld te verdienen en dan terug naar Polen te gaan. Het liep anders, want veertien jaar later is hij eigenaar van een serie Poolse supermarkten, waarvan de vierde spoedig in Zeist opent.

16 september