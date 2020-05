In deze gamehal kun je racen als een echte Formule 1-coureur

Een primeur voor Utrecht: op 1 juni opent het allereerste officiële Formule 1-gamecentrum ter wereld zijn deuren in The Wall. Het gamecentrum telt maar liefst zestig racesimulators.

Bezoekers kunnen in één van de zestig racesimulators ervaren hoe het is om achter het stuur van een Formule 1-auto te zitten. Er zijn drie ‘virtuele grids’ beschikbaar in de videogame. Spelers kunnen zo een volledig raceweekend beleven, inclusief trainingen, kwalificaties en de Grand Prix. ,,Bezoekers van alle leeftijden en niveaus zijn welkom om te ervaren hoe gaaf het is om in een virtuele F1-auto te rijden’’, zegt directeur Niels Roodenburg. ,,F1 is hier voor iedereen.”

Zandvoort

Het circuit van Zandvoort wordt in de ‘echte wereld’ voorlopig nog niet in gebruik genomen, maar bezoekers van het gamecentrum kunnen vanaf volgende maand al wel ervaren hoe het is om op het circuit te racen. Vanaf 10 juni is de simulatie van het circuit van Zandvoort ook beschikbaar. En ook op het circuit van Hanoi kan binnenkort geracet worden.