In deze stad kun je echt slapend rijk worden

Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

7:05 Voor bewoners van Den Dolder die nog vragen hebben over Altrecht en Aventurijn, is er vanmiddag om 15.00 uur nog een derde informatiebijeenkomst in de Maria Christinakerk in het dorp. Zondag werden bewoners al in twee sessies bijgepraat na de dood van Anne Faber. Zij werd vermoedelijk gedood door Michael P., die bij Aventurijn onder behandeling was.