In dit hospice wordt er ook gefeest en getrouwd: ‘Je ziet gasten die bij ons opknappen’

Islamiti­sche stichting na terugkeer onder vergroot­glas: ‘We willen alFitrah weren uit Utrecht’

Alle bewegingen die alFitrah sinds deze week in Utrecht maakt liggen onder een vergrootglas. De omstreden islamitische stichting is teruggekeerd in de stad op bedrijventerrein Oudenrijn, maar die komst is zeer ongewenst. ,,We bekijken en onderzoeken mogelijkheden om hen te weren.”

8 april