In dit spiksplinternieuwe en zwaarbeveiligde gebouw in Houten wordt al ons muntgeld gemaakt

‘Machoge­drag islamiti­sche cultuur zorgt voor verkeers­pro­ble­men op Utrechtse Kanaal­straat’

17:46 De verkeersproblemen rond de Kanaalstraat in de Utrechtse wijk Lombok zijn grotendeels toe te rekenen aan het machogedrag van jonge mannen met een niet-westerse migratieachtergrond. Dat stellen drie wijkexperts in een onderzoek dat in opdracht van de gemeente Utrecht is uitgevoerd. Het college van b en w, dat hiervan op de hoogte is gesteld, benadrukt juist dat óók uit het onderzoek blijkt dat bewoners de verkeersveiligheid in de wijk een ‘kleine voldoende’ geven.