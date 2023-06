In dit Utrechtse café slaat de vonk wel heel vaak over: Linda en Erik komen er nog steeds (met hun kinderen)

indebuurt.nl Joyce (30) verhuisde voor de liefde naar Utrecht: 'WTF is dit voor slechte openings­zin?'

De een is geboren en getogen in Utrecht, de ander verhuist voor de liefde naar de Domstad. Voor Joyce Kops (30) geldt dat laatste. Vijf jaar geleden ging ze op date met Joeri Baartscheer (32). Niet wetende dat ze een jaar later haar Haarlem zou inruilen voor Utrecht: “The things you do for love…”