In drie maanden dertig ‘weglopers’ bij Fivoor-kliniek in Den Dolder: ‘Dat gebeurt soms’

Update Schoolbe­stu­ren waarschu­wen: klassen samenge­voegd of kinderen naar huis

5 september Ouders van leerlingen in het basisonderwijs moeten het net begonnen schooljaar rekening houden met directe gevolgen van het tekort aan leerkrachten. De schoolbesturen hebben hen vandaag in een brief gewaarschuwd en om begrip gevraagd voor het noodgedwongen schuiven met leerkrachten, samenvoegen van klassen of het zelfs naar huis sturen van kinderen.