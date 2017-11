In driehonderd Nieuwegeinse huizen asbest eruit, duurzaamheid erin

De gemeente Nieuwegein wil meer dan 300 woningen verder verduurzamen in twee oude wijken. De huizen hier zijn in de jaren 70 gebouwd. In bijna alle huizen is asbest verwerkt en veel woningen zijn niet energiezuinig.

Een asbestanalyse is verplicht bij de verbouwing van dit soort huizen en onafhankelijk advies is moeilijk te krijgen in een overvolle commerciële markt. Stichting Samen Duurzaam Nieuwegein wil met het eigen concept Energie-N de bewoners bijstaan met onafhankelijk advies.

De stichting telt zeven – vrijwillige – energieambassadeurs met kennis van zaken op het gebied van duurzame woningen. Zij kunnen bewoners helpen de eerste stappen te zetten bij het besparen van energie en het opwekken van hernieuwbare energie, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Volgens de stichting zien bewoners vaak vanwege allerhande initiatieven door de bomen het bos niet meer. ,,We maken vaak mee dat we vragen krijgen over hoe om te gaan met de verbouwing van huizen waarin asbest verwerkt zit. En hoe ze die woningen kunnen verduurzamen.’’

Onafhankelijkheid

,,De bewoners hebben vaak niets aan allerlei partijen met commerciële en financiële belangen. Ze weten niet wat je wel of niet moet geloven. Vanuit onze onafhankelijkheid kunnen we initiatieven aanjagen en bewoners helpen de juiste stappen te zetten.’’ Volgens de stichting zit er asbest in gevels en daken in 100 woningen in de Rijtuigenbuurt en bij 60 huizen in de Vogelbuurt.

De energieambassadeurs van de stichting zijn al actief bij 250 woningen in de Rijtuigenbuurt. ,,Het kan klein beginnen, hier gaan we binnenkort samen met de gemeente van start om concrete plannen te ontwikkelen’’, zegt Triepels. Ook de 60 huizen in de Vogelbuurt krijgen hulp van de stichting.