In één nacht tijd twee zware en dure bakfietsen gestolen in Culemborg

Toen & Nu Het scheelde weinig of de Lange Nieuwstraat stond vol nieuwbouw

19:34 Aan de Korte Nieuwstraat kun je zien waar we aan ontsnapt zijn. Op weg naar het Domplein, nog geen 100 meter van hart en ziel van de stad, staat een rij nieuwbouwwoningen die godzijdank nooit verder is gekomen. Maar veel heeft het niet gescheeld. Op de foto uit 1974 is een gat geslagen, uiteraard gevuld met auto's. De Korte Nieuwstraat was tot 1965 een heel smal straatje.