In elke klas in Houten zitten twee kinderen zonder computer

In elke groep zeven van de basisscholen in Houten zitten gemiddeld twee kinderen die thuis niet de beschikking hebben over een computer of laptop, terwijl ze die wel voor school nodig hebben.

Om deze kinderen te helpen, stelt de gemeente een bedrag van 24.000 euro beschikbaar aan de Stichting Leergeld Houten. Die is een jaar geleden opgericht, met als doelstelling kinderen uit gezinnen met een smalle beurs volwaardig mee te laten doen aan activiteiten binnen en buiten de school.

Leergeld geeft computers in bruikleen, die afkomstig zijn uit schenkingen. Met de gemeentelijke bijdrage kunnen veel meer kinderen worden geholpen, leerlingen in de groepen zeven en acht, maar ook klassen in het voortgezet onderwijs.

Armoedebeleid

De gemeenteraad van Houten heeft onlangs ingestemd met een nieuw lokaal armoedebeleid, dat zich meer bezighoudt met armoedepreventie voor kinderen in gezinnen met een smalle beurs (tot 120 procent van het sociaal minimum). ,,De kans op armoede op latere leeftijd wordt namelijk vergroot bij het opgroeien in armoede'', meldt de gemeente in het 'uitvoeringsplan gelijke kansen voor alle kinderen.’

In Houten gaat het om een groep van ongeveer 800 kinderen. Dat gemiddeld twee kinderen per klas geen computer hebben is een aanname gebaseerd op landelijke cijfers, maar ook op gesprekken met de Kinderraad Houten en de college De Heemlanden. Vmbo-school Het Houtens stelt zelf laptops beschikbaar. Ouders moeten wel zelf de verzekering betalen. Ook daarvoor hebben sommigen aangeklopt bij Leergeld.

Buitengesloten

De Stichting Leergeld is actief in een groeiend aantal gemeenten in het land. De organisatie wil voorkomen dat 'arme' kinderen zich buitengesloten voelen. ,,Uitsluiting heeft namelijk ernstige gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen'', zegt Ria Frowijn van de stichting Leergeld. Je zal maar thuis moeten blijven als de klas op schoolreis gaat. Dat heeft ook invloed op vriendjes en vriendinnetjes, op klasgenoten en op de school. Leergeld wil voorkomen dat dat later duur leergeld wordt.’’

Ook het jeugdsportfonds in Houten kan rekenen op een bijdrage. Dit fonds krijgt 32.000 euro om zwemles te bekostigen voor kinderen wier ouders dit niet uit eigen portemonnee kunnen betalen.