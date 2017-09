In geblindeerde bus lagen kussens, condooms en glijmiddel klaar

,,We waren close en van het een kwam het ander’’, verklaarde de man vanmorgen voor de rechtbank in Utrecht. Hij stond daar terecht voor ontucht met een minderjarige. Het meisje was gek van paardrijden en deed dat op de manege-fokkerij van de verdachte. De twee hadden een klik, zodanig dat de vader van het slachtoffer de Westbroeker aansprak en vroeg meer afstand te houden. Toch belandden de twee anderhalf jaar geleden op een stille weg op een bedrijfsterrein in Maarssen achter in de geblindeerde bus.



De rechtbank voelde de man aan de tand over de onderlinge verhouding in hun contact. ,,Voor mij voelde het als gelijkwaardig.’’ De rechtbank hield hem voor dat het slachtoffer de ontucht aanvankelijk geheim wilde houden omdat ze bang was anders niet meer te kunnen rijden en losgerukt te worden van de kring van vriendinnen die daar ook komt. Dat is nu ook het geval. ,,De gevolgen zijn voor ons beiden zwaar’’, reageerde de manegehouder. ,,In één keer klapte alles in. Ik begrijp nu heel goed dat dit niet kon. Ik lig er nog steeds wakker van, vooral voor de andere partij.’’