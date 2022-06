In het coalitieakkoord zag Marieke een Utrecht dat helemaal niet bestaat (en ook niet over 4 jaar)

Geen camera’s tegen hardrij­ders bij De Steenen Brug in Langbroek

Voorlopig blijft de gevaarlijke verkeerssituatie in het buurtschap De Steenen Brug in Langbroek bestaan. Veel automobilisten trekken zich niets aan van de daar geldende maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Hetzelfde geldt voor de buitenwegen daar in de buurt waar niet harder dan 60 km per uur gereden mag worden.

5 juni