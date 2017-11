In Lopik voortaan gft-bakje in de keuken

Nog altijd zit in het Lopikse restafval verhoudingsgewijs veel gft en plastic, blikjes en drankenkartons (PMD). Vorig jaar bestond maar 40 procent van het volume in de grijze kliko's echt uit restafval. De rest was gft, PMD, textiel en schoenen, herbruikbaar papier en karton en glas. Als dat allemaal gerecycled was, had dat ruim 160.000 euro opgeleverd en had de gemeente de afvalstoffenheffing flink kunnen verlagen.

Ook dit jaar verwacht de gemeente dat ruim 100.000 euro aan waarde in de verbrandingsoven verdwijnt, terwijl het als grondstof had kunnen dienen. De doelstelling voor 2018 is dit minimaal te halveren. De composteerbare zakjes voor gft zijn ook verkrijgbaar in de supermarkten.

Basistarief

De hoogte van de afvalstoffenheffing hebben de inwoners deels zelf in de hand. Hoe kleiner de kliko voor restafval, hoe lager de heffing. Wel betaalt iedereen een basistarief van 100 euro per jaar voor de reinigingsdienst. De kleinste kliko van 40 liter is met ingang van 2018 gratis. De 'meest gemiddelde' bak van 140 liter kost 55 euro, die van 180 liter 90 euro. Voor de nog grotere kliko's loopt de prijs snel op. De gemeente hoopt dat burgers door deze financiële prikkel nog beter gaan scheiden.