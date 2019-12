In oktober zette Mary haar verlamde man op straat, nu viert het hele gezin Kerst in hun nieuwe woning

„Ieder jaar rond kerst zei ik: hopelijk zetten we dit jaar onze kerstboom op in ons nieuwe huis”, zegt Mary. „Maar ieder jaar, leek die wens verder weg. Terwijl dat nieuwe huis zó nodig was.” En daar staat ‘ie, een kleine maar volle kerstboom, in de ruime, lichte woonkamer van een benedenwoning in Houten. Hun nieuwe huis. Gerard straalt. Eindelijk kan hij in zijn rolstoel vrijuit bewegen. Voor het eerst in vijf jaar heeft hij een eigen slaapkamer, zijn privacy terug én kan weer onder de douche.