In totaal zeventien krakers opgepakt bij grote politieactie in Nieuwegein

UPDATEEen groep krakers heeft een bedrijfspand aan de Dieselbaan in Nieuwegein bezet. Ze weigerden te vertrekken. De politie heeft inmiddels zeventien aanhoudingen verricht. De politieactie is inmiddels ten einde gekomen.

De politie heeft de groep van ongeveer 30 krakers vanmiddag verzocht het afgelegen bedrijfspand en het terrein te verlaten. Omdat ze weigeren te vertrekken, zijn agenten samen met de Mobiele Eenheid (ME) begonnen met het aanhouden van krakers. ,,Op het terrein bevinden zich op dit moment nog steeds meerdere personen”, zei een woordvoerder vanmiddag, nadat de eerste vier aanhoudingen verricht waren. Ook de Brand- en Traangaseenheid zou inmiddels aanwezig zijn.

Een van de krakers had zich in een hangmat vast gemaakt aan een bootkraan. Eigenaar van het terrein, A. van Putten, was zelf ook aanwezig. ,,Ik kreeg vanochtend een telefoontje van mijn buurman dat ze in het pand zaten. Hij heeft dit zelf ook een keer meegemaakt. Tja, waarom kraken mensen een pand? Ze willen woonruimte en een dak boven hun hoofd. Maar ze moeten er gewoon uit.”

Volledig scherm Een van de krakers zit in een hangmat aan een bootkraan. © Koen Laureij

‘Nog paar uur duren’

Het terrein was voorheen een houthandel, vertelt de eigenaar die al 25 jaar in het bezit is van het terrein op industrieterrein Plettenburg, maar wordt nu voornamelijk gebruikt als caravanstalling. Hij beaamt dat een deel van het terrein vervallen is. ,,Het staat ook in de uitverkoop. Het is een groot terrein met loodsen. Ze hebben zich daar ook aan vastgemaakt. Ik denk dat het nog wel een paar uur zal duren voor ze ze allemaal weg hebben gehaald. Met name die in de bootkraan, dat zal vast wel lastig worden.”

Ondanks de grote politiemacht is Van Putten niet geschrokken. ,,Ik schrik niet zo gauw.”

Ondanks de grote groep krakers was de sfeer rustig. Volgens een getuige had de politie de situatie onder controle. Ook hingen er geen spandoeken en werd er niets geroepen. Waarom de krakers dit pand hebben bezet, is dan ook onduidelijk. Ondanks de grote politiemacht, trok de actie weinig bekijks. Omstreeks 17:00 uur werd duidelijk dat er in totaal zeventien aanhoudingen zijn verricht en dat de politieactie ten einde is gekomen.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Volledig scherm De politie maakt zich klaar om de krakers uit het pand in Nieuwegein te halen. © Koen Laureij

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.