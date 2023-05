In Turkije deed ze twee universitaire studies, maar hier kon Tulay geen baan vinden (totdat Marian opduikt)

Toeristen overspoe­len Utrecht: ‘Niet te toeris­tisch, maar écht een authentie­ke stad’

,,De sfeer is geweldig, de gebouwen zijn prachtig en die grachten… wauw!” Riitta uit Finland is behoorlijk onder de indruk van Utrecht. En zij is niet de enige: steeds meer toeristen uit binnen- en buitenland weten de stad te vinden.