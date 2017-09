In Utrecht komt het toilet binnenkort uit de grond

Het zijn de eerste ‘plasliften’ die Utrecht in gebruik neemt. De plasliften gaan de huidige urinoirs in de uitgaansgebieden vervangen. Deze staan er om de overlast van wildplassen door mannen in de uitgaansuren beperken. Behalve de verzinkbare urinoirs worden twee plaskrullen geplaatst. Niet bekend is waar die komen.

Rustig straatbeeld

Gemoederen

Amsterdam en Amersfoort gingen Utrecht met de urilift al voor. In Amersfoort heeft een urilift op de Groenmarkt in het hartje van de stad jarenlang de gemoederen beziggehouden en de politiek in zijn greep gehad. Het urinoir kwam in Amersfoort ’s nachts om 01.00 uur voor de deur van bed and breakfast Queens de grond uit. De eigenaresse van deze accommodatie was daar niet blij mee en ging de strijd aan met de gemeente. Na veel gesteggel in de Amersfoortse gemeenteraad, werd de urilift in 2012 verplaatst naar de nabijgelegen Windsteeg.