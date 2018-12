In Utrecht werken ze aan de arts van de toekomst: studenten geneeskunde gaan de wijk in

Vergeet de rijzige huisarts die zijn patiënten in een statige spreekkamer ontvangt. De dokter van de toekomst schakelt snel, is overal ter plekke en is naast medicus ook een soort coach. Als eerste in Nederland stuurt Universiteit Utrecht studenten geneeskunde de straat op.

Bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) werken ze hard aan de ‘arts van de toekomst’. Samen met de gemeente Utrecht heeft de opleiding geneeskunde onlangs het roer omgegooid: studenten doen sinds kort ook praktijkervaring op in de wijk zelf. Ze lopen bijvoorbeeld een weekje mee bij de verslavingszorg, vluchtelingenwerk of een begeleid woongroep. Utrecht is daarin uniek in Nederland.

Een groot contrast met vroeger, zegt Mariëlle Jambroes, coördinator bij de studie geneeskunde. ,,Onze studenten kwamen tot voor kort eigenlijk nauwelijks op straat. Ze zagen alleen de collegebanken of een operatiekamer. Terwijl de zorg zich steeds meer vanuit het ziekenhuis naar buiten verplaatst. Mensen worden immers steeds zelfredzamer.’’

Naar de voedselbank of moskee

De zorg moet daarin meebewegen, stelt Jambroes. ,, Het gaat niet meer alleen om een medische diagnose, maar bovenal om de sociaal-maatschappelijke kant van het probleem. Heeft iemand schulden? Is hij eenzaam? Loopt hij bij de voedselbank?’’

Daarom is het UMCU als eerste in Nederland begonnen om de studenten geneeskunde coschappen te laten lopen in de wijk. Zo’n 300 studenten moeten jaarlijks de stad in, bijvoorbeeld naar een voedselbank, schuldhulpverlening of naar de moskee.