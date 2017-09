In Vianen is ‘eindelijk’ wat te doen op zondag

Als de winkels op zondag niet open mogen, dan moet het in Vianen maar op een andere manier gaan bruisen. Met die gedachte in het achterhoofd slaan creatievelingen uit de Lekstad de handen ineen met als resultaat: de eerste Culturele Zondag.

,,Het is toch zonde dat inwoners van Vianen op zondag niet alleen de Lek over moeten om te winkelen, maar ook om vertier te zoeken,’’ zegt Lennin Hernandez. Hij is urban designer en woont in de Monnikenhof in Vianen.

Hij verbaast zich er al een tijd over hoeveel ’creatieve eilandjes’ er in Vianen zijn. De Culturele Zondag van 17 september waar hij een van de organisatoren van is, slaat twee vliegen in één klap: het evenement biedt een podium aan al die creatieve geesten én er is eindelijk iets te doen op zondag. Een dag waarop doorgaans niets te beleven is in Vianen.

Festijn

Mede-initiatiefnemer Henk Knol van Bewonersvereniging Monnikenhof (BOM) noemt zichzelf ‘het facilitair bedrijf’. De vereniging heeft niet alleen financieel bijgedragen, maar ook de locatie geregeld voor het festijn; in en rond het wijkcentrum van de Monnikenhof en bij de entree van sportpark Blankensteijn. Knol: ,,De meeste mensen hebben er geen moeite mee dat het op zondag is. Het mag dan een rustdag zijn, maar rust is vooral ook ontspanning en ontspanning is precies wat je hier vindt.’’

De Culturele Zondag is van 11.00 tot 23.00 uur en staat in het teken van eten, kunst en muziek. Nu eens niet in het centrum waar zo goed als alles dicht is, maar in een woonwijk met veel parkeerplekken voor de deur. De toegang is gratis en ook de activiteiten, workshops en demonstraties zijn gratis toegankelijk.

Hapjes