In Zeewolde weggestuurde wethouder wordt informateur in Utrechtse Heuvelrug

BVH ‘overdon­derd’ na grote winst bij verkiezin­gen in Utrechtse Heuvelrug, grote klap voor VVD

BVH lokaal is de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De partij groeide van vier naar zes zetels, wordt daarmee de grootste partij in de raad en stoot de grootste partij, de VVD, van de troon. De Partij voor de Dieren is de nieuwkomer in de raad met twee zetels.

17 maart