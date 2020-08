In zijn sportschool komen woningen en zijn geboortehuis is weg: is Utrecht judoheld Anton Geesink vergeten?

Dat Utrecht van zijn volksheld hield, wist Anton Geesink (76). Na zijn legendarische overwinning op de Japanner Akio Kaminaga op de Olympische Spelen in Tokio in 1964 werd de judoka door de straten van de stad gedragen. Geesink, een doodgewone jongen uit Wijk C, had de Japanse alleenheerschappij in het judo doorbroken.