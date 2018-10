Video Gedetineer­den én bezoekers vrouwenge­van­ge­nis Nieuwer­sluis spinnen 21.000 euro bij elkaar voor Pink Ribbon

18:53 Esmee zit vast, maar dat neemt niet weg dat ze niet durft te dromen. Terwijl de vrouwen in de gevangenis van Nieuwersluis dit weekeinde nog druk doende zijn om geld in te zamelen voor Pink Ribbon denkt ze alweer aan volgend jaar. ,,Wat zou het gaaf zijn als we ons in alle gevangenissen van Nederland, mannen en vrouwen, tegelijk inzetten tegen kanker? Dat lijkt me het ultieme doel.’’ Vanavond werd bekend dat de actie 21.000 euro heeft opgebracht.