Inbreker met broekzakken vol sieraden in de kraag gevat in Veenendaal

Na wekenlange inbraak­golf in Utrecht Leidsche Rijn weten agenten verdachte aan te houden

Een 44-jarige man uit Utrecht is woensdag aangehouden in Leidsche Rijn. De politie verdenkt hem van het plegen van meerdere woninginbraken in het gebied, dat afgelopen weken geteisterd is door inbraken.

21 december