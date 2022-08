Inbrekers slaan in eigen wijk toe, maar lopen tegen de lamp

utrecht in 1964 Met 450 caravans wilde Utrecht 60 jaar geleden de kamernood aanpakken (maar alleen voor mannen)

Om de kamernood onder studenten het hoofd te bieden, lanceerde de Stichting Studentenhuisvesting (SSH) in Utrecht in het voorjaar van 1964 een bijzonder idee: 450 caravans op universiteitsterrein De Uithof in de Johannapolder.

14 augustus