Indrukwekkend afscheid van Paul (37), die werd doodgeschoten toen hij een ruzie suste: ‘Enorm triest’

Samen sporten om eenzaam­heid onder jonge vluchtelin­gen te lijf te gaan: ‘Zo werk ik aan mezelf’

10:00 Eenzaamheid ligt op de loer als jonge statushouders in Nederland komen en niemand kennen. Samen sporten kan het middel zijn om dat te voorkomen. Vanuit die gedachte start het project ‘Life Goals for social change’ waarin jonge statushouders vitaler en sterker moeten worden. Als dat lukt - zo is de verwachting- kunnen ze eenvoudiger een bestaan in Nederland opbouwen.