Info-avond voor gedupeerde ondernemers Nieuwegein

Bij de brand van afgelopen zondag is asbest vrijgekomen. Omdat dit moest worden verwijderd, zijn veel bedrijven aan de Laagravenseweg en Ravenswade onbereikbaar geweest en hebben dus schade geleden. De bijeenkomst begint om 18.00 uur en is besloten.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het pand waar vroeger de Greenery zat, is compleet afgebrand. In de daken zat asbest dat uiteindelijk onder meer op de Laagravenseweg terecht is gekomen. Deze is gisteravond weer vrijgegeven. De belangrijke toegangsweg bij de A12 naast industrieterrein De Liesbosch was sinds maandag afgesloten vanwege asbestonderzoek.