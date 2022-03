Informateur heeft advies klaar, coalitie in IJsselstein moet niet op oude voet verder: ‘Geen doorstart’

Ouderwets loten voor middelbare scholen in Utrecht: ‘Dit is een serieuze zaak en de minst pijnlijke optie’

Veel liever zouden ze het niet doen maar ook dit jaar is het weer onafwendbaar: loting voor populaire middelbare scholen in Utrecht. Vandaag horen vele honderden jonge inwoners of ze op de school van hun keuze terecht kunnen. ,,Ja, dit is ouderwets. Maar wel de minst pijnlijke optie.”

30 maart