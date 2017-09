Informatieavond over zwanensterfte stuit op verzet bij Nieuwegeiners: 'Na 2,5 maand?'

Omwonenden van een vijver in de Nieuwegeinse wijk Batau-Noord zien niets in een bewonersavond volgende week donderdag over de vogelsterfte in hun wijk. De gemeente nodigde bewoners uit om erover te praten, maar zij willen vooral actie zien.

In de warme julimaand troffen bewoners vrijwel dagelijks dode of stervende zwanen en eenden aan in de buurt van de vijver. Hun vermoeden dat het om botulisme ging, werd na een onderzoek van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden bevestigd. De botulismebacterie, die hard toesloeg bij een in de buurt geliefd zwanengezin, verlamt watervogels en vissen, waarna die verdrinken.

De bewoners van de wijk Batau-Noord vinden de buurtbijeenkomst over de vogelsterfte te laat. Peter Goulooze woont op een steenworp afstand van de bewuste vijver en vindt het stuitend dat de gemeente het onderwerp zo lang voor zich uit heeft geschoven. „Toen we SBS6 hier op de stoep hadden, was de gemeente heel snel met het zoeken van contact”, vertelt Goulooze. „De wethouder belde zelfs vanaf zijn vakantieadres en hij beloofde het snel op te lossen. We zijn tweeënhalve maand verder en er is niets gebeurd. Dat is echt schokkend.”

Ook het tijdstip van de geplande bijeenkomst bevalt Goulooze niet. „Het begint om half zes. De meesten van ons werken nog of zijn op dat moment druk met het gezin. Het lijkt erop dat het niet belangrijk genoeg is.”

Goulooze verwacht vooral een oplossing van het Hoogheemraadschap. „Ze moeten tijdig duikers of kolken open kunnen zetten, zodat de bacterie zich niet kan ontwikkelen bij warm weer en het water doorstroomt. Dat verwachten we, en geen loze beloften.”

Reactie gemeente

Volgens de gemeente heeft de informatieavond even op zich laten wachten vanwege de vakantieperiode. Bewoners kunnen nu op 28 september met hun vragen terecht in buurtplein De Baten in Nieuwegein-Noord.

„Wij vinden het belangrijk dat alle deskundigen bij de bewonersavond zijn, zodat alle vragen van de bewoners beantwoord kunnen worden”, zegt een woordvoerder van de gemeente in reactie op bewoners.