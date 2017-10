Informatiebijeenkomst voor bewoners en ondernemers Den Dolder over Altrecht Aventurijn

Sinds vorige week maandag Michael P. werd gearresteerd in verband met de verdwijning en dood van de Utrechtse Anne Faber ligt de kliniek onder vuur. P. zat in de kliniek in het kader van een resocialisatietraject, nadat hij tot twaalf jaar cel werd veroordeeld in verband met een tweevoudige gewelddadige verkrachting. De 27-jarige P. bleek flink wat vrijheden te kennen bij Altrecht. Hij kon als medewerker van de groendienst in- en uitlopen en kon onbegeleid naar familiefeestjes.

Op zondag 22 oktober en maandag 23 oktober worden voor inwoners en winkeliers informatiebijeenkomsten gehouden in de Maria Christina Kerk in Den Dolder. Er zijn twee sessies van twee rondes. Op zondag is de eerste ronde is van 16.30 tot 18.30 uur en de tweede van 19.00 tot 21.00 uur. Op maandag vindt de bijeenkomst plaats van 15.00 tot 17.00 uur. Er is per sessie plaatst voor 200 mensen.

Onrust

Secretaris Jeroen Hol van de winkeliersvereniging haalde deze week hard uit naar de instelling. ,,Altrecht moet hier echt weg. De forensische patiënten die sinds 2011 in de kliniek zitten, veroorzaken een hoop onrust. Ze mogen loslopen in ons dorp en komen in een relatief kleine gemeenschap terecht. Wat wij nu het liefst zouden willen, is acuut de hele handel sluiten. Zet de kliniek maar ergens anders neer. Bij ons is nu wel de grens bereikt. Veel inwoners hebben het er heel moeilijk mee.”