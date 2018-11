Ingmar S. moet 7 jaar de cel in na verkrachtingen en gruwelrit

Ingmar S. uit Nieuwkoop is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 jaar voor het verkrachten en ontvoeren van een willekeurig gekozen vrouw vanuit Breukelen. Ook moet hij een schadevergoeding van ruim 27.000 euro betalen. De piloot zit al sinds maart in voorarrest.

De rechtbank vindt bewezen dat de man meermaals en op brute wijze de vrouw verkrachtte, terwijl zij doodsangsten uitstond. Hij wikkelde duct tape om haar gezicht, knevelde haar met tiewraps en een koord uit haar broek en stopte sokken in haar mond. Het Openbaar Ministerie typeerde de gebeurtenissen op 15 maart als een ‘drie uur durende horrorfilm’ en eiste 10 jaar cel.

De man zelf stelt zich hier allemaal niets meer van te herinneren. Hij suggereerde dat dit te maken zou kunnen hebben met medicijnen die hij gebruikte in die periode: hij zat sinds november vorig jaar thuis vanwege schildklierproblemen. Psychische afwijkingen vonden deskundigen niet bij Ingmar S., die zelf niet aanwezig was bij de uitspraak in Utrecht vandaag.

Als ‘oud vuil’

De man die zijn slachtoffer oppikte op de Kanaaldijk West in Breukelen, liet zijn slachtoffer uiteindelijk als ‘oud vuil’ achter op een onverharde weg in Diemen, nabij een afvalbrengstation. Daar lukte het de vrouw om in shock de tape van haar gezicht te krijgen en om hulp te vragen.

In haar zelf voorgelezen slachtofferverklaring zei ze twee weken geleden: „Mijn ogen waren continu afgeplakt, ik dacht dat ik mijn kinderen en kleinkinderen niet meer zou zien. Ik word sindsdien elke dag geconfronteerd met de angst, het verdriet en de vernedering die ik moest doorstaan. Ik kan me niet voorstellen dat dit in een opwelling is gebeurd: hij had een wapen bij zich en heeft bewust gekozen om door te gaan.”

Twee verkrachtingen

De vrouw werd slachtoffer van haar eigen hulpvaardigheid: ze dacht dat S. haar de weg wilde vragen, toen hij achter haar aan reed en haar autoportier opende op de dijk langs het Amsterdam Rijnkanaal. Hij zette direct een (nep)vuurwapen op haar middel en dwong haar naar Nieuwer ter Aa te rijden, waar hij de vrouw de eerste keer verkrachtte.



Daarna keerden ze terug naar Breukelen en dwong hij haar in de kofferbak van zijn eigen grote auto te gaan liggen. Vastgebonden rolde ze heen en weer van kant naar kant. Totdat hij haar in Woerdense Verlaat weer uit de auto haalde en opnieuw verkrachtte in zijn eigen vrachtwagen. De nachtmerrie voor de vrouw vervolgde met een nieuwe rit in de kofferbak naar Diemen, waar hij haar hulpeloos en ‘volstrekt weerloos’ achterliet.

Op zoek naar spanning

Bij de politie verklaarde S. op zoek te zijn geweest naar spanning en afleiding, omdat hij zo lang niet gevlogen had. Bovendien zou hij tegen een broer hebben gezegd een overval met pistool wel spannend te vinden. „Ik heb een gevoel van schaamte en afschuw over wat ik gedaan heb. Ik kan er gewoon niet bij met mijn verstand. Dit staat mijlenver van me af, ik heb nog nooit iemand een klap gegeven. Misschien was het een psychose.”