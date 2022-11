Ingrijpend plan: ‘Raadsleden die zich misdragen, moeten een politieke straf krijgen’

Deze week pleitte fractievoorzitter Gerard Migchels tijdens de algemene beschouwingen bij de begroting voor ‘een extra drukmiddel, een stok achter de deur’ om te kunnen ingrijpen als een raadslid de grenzen van fatsoen fors overschrijdt. Migchels: ,,Als raadslid hebben we een extra verantwoordelijkheid. Eerst spreken we elkaar aan op het gedrag als iemand in de fout gaat in de vergaderzaal of daarbuiten op sociale media.”

,,Helpt dat niet, dan zou het mogelijk moeten zijn om een raadslid uit een commissie te zetten. De persoon in kwestie, een gekozen volksvertegenwoordiger, gaat wel door als gemeenteraadslid in zo'n geval. ,,Hopelijk is het niet nodig om het in te zetten en werkt het hebben van zo'n maatregel al zuiverend.”

Het CDA doelt op commissies waarin taken en procedures worden besproken. Politiek-inhoudelijke discussies vinden er niet plaats.

‘Gaat om principe’

Migchels wil niet zeggen welke voorvallen voor hem de reden zijn om naar het vergaande middel te grijpen om iemand uit een commissie te zetten. ,,Het gaat om het principe, niet om de persoon. Ik wil geen mensen zwart maken.’’

Quote Hopelijk is het niet nodig om het in te zetten Gerard Migchels, CDA Wijk bij Duurstede

Sinds de nieuwe gemeenteraad is aangetreden in Wijk bij Duurstede, zijn de fractievoorzitters enkele malen bijeen geweest om achter gesloten deuren het gedrag van een of meer van hun collega’s te bespreken. Het zou volgens bronnen gaan om Wietze Smit van de lokale partij Burgerbelangen. Smit werd in een raadsvergadering door burgemeester Iris Meerts - hoogst ongebruikelijk - apart genomen, waarvoor zij de vergadering onderbrak. Smit sprak toen als voorzitter van de zogeheten auditcommissie.

Smit maakt geen bezwaar tegen Migchels’ plan, als er maar wel goede spelregels komen en het geen politieke afrekening wordt. Bang is hij niet voor een rode kaart. ,,Als ik zeg dat een wethouder lariekoek verkoopt, is dat kennelijk onparlementair taalgebruik. Maar dat moet toch kunnen.’’

Ongepolijst taalgebruik

Migchels staat in de gemeenteraad niet alleen. Nog twee fractievoorzitters hameren erop dat raadsleden elkaar in en buiten de gemeenteraad met respect bejegenen. Marc Gnodde (SamenWerkt): ,,Ik wil af van ruw, beledigend en ongepolijst taalgebruik. Het imago van de politiek staat ook in Wijk bij Duurstede op het spel.’’

Ook Gnodde wil geen raadslid of een partij noemen die een ander beledigd heeft. ,,Om iemand of een partij te stigmatiseren is niet de goede weg.’’ Jan-Dirk de Bruijn (PCG) is het daarmee eens: ,,Het zou fijn zijn als we ons minder negatief naar elkaar uiten. Als we wat liever voor elkaar zijn.’’

Migchels wil zijn stok achter de deur laten opnemen in het reglement van orde dat de griffier laat actualiseren. Bestuurslid Arnout van Kooij van de Vereniging van Griffiers en griffier in de gemeente IJsselstein vindt het voorstel van Migchels geen begaanbare weg om problemen met wangedrag op te lossen. Het is volgens hem aan een fractie om zelf te bepalen wie er van hen in een commissie komt. ,,De andere fracties gaan daar niet over. Dus kunnen zij aan een lidmaatschap ook geen eind maken. Dat lijkt mij logisch.’’

Bespreken achter gesloten deuren

Van Kooij: ,,Bij ons is in IJsselstein is het doen gebruikelijk om akkefietjes over omgangsvormen en integriteit in beslotenheid in het seniorenconvent te bespreken. Daarin zitten de fractievoorzitters en de burgemeester. In een raadsvergadering is het aan de voorzitter om een raadslid aan te spreken op zijn gedrag. Mocht daar aanleiding voor zijn dan kan hij iemand het woord ontnemen.’’

Precies zo is het tot dusverre ook gebruikelijk in Wijk bij Duurstede. Maar daar wil Migchels nu een spreekwoordelijke rode kaart aan toevoegen. Binnenkort moet blijken of er een meerderheid voor zijn voorstel is.