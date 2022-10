Inschrijving regionale popcompetitie Parel van de Betuwe 2023 geopend

Ook in 2023 strijden bands en artiesten in de Gelderlandfabriek in Culemborg om de eer en de prijzen tijdens de regionale popcompetitie Parel van de Betuwe. De inschrijving voor de 32ste editie is maandag geopend. De eerste aanmeldingen zijn al binnen.

Aan de formule van deze jaarlijkse muzikale krachtmeting is in al die jaren amper iets gewijzigd. Nog altijd worden (vooral beginnende) bands, acts en singer/songwriters uitgedaagd zich in te schrijven. Voorwaarde is dat tenminste één bandlid ergens in de Betuwe woonachtig is.

De Parel biedt bands de kans om zich in een professionele setting met goede apparatuur en voor publiek te presenteren. Tegelijk is het dé manier om te leren. Van elkaar en van de jury, bestaande uit professionals uit de muziekwereld die vooral met positieve feedback komt. Ook valt er iets te winnen.

De Parelwinnaar en de nummers twee en drie krijgen een budget voor opnames of een fotoshoot, en er is een publieksprijs. Een extra prijs is de ‘Gouden Koffer’, de beloning voor wie het best een cover van een bekende artiest laat horen. Afgelopen editie mochten bands zich uitleven op het oeuvre van Britney Spears.

Geschiedenis van de popcompetitie

De eerste editie van deze regionale popcompetitie werd gehouden in 1990. In de Burense Jeugdsoos ’75, waar het is bedacht, ging de Tielse band Urf, Rund en Rukvet No. 7 de boeken in als winnaar. Sindsdien hebben zo’n vierhonderd bands op het Parelpodium gestaan. De 31ste jaargang – 2020 en 2021 zijn wegens corona niet gehouden – werd gewonnen door Velveteen Rabbit.

De voorlopige Parel-data zijn 11 maart (kick-off party) en 14 april (finale), beide in de Gelderlandfabriek. Bij veel inschrijvingen worden volgens de organisatie mogelijk data toegevoegd. Inschrijven kan tot kerstavond via www.parelvandebetuwe.nl.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.