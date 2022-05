Inspectie stelt zorgorganisatie uit Driebergen onder verscherpt toezicht: risico’s op gebied veiligheid

toen en nu De geschiede­nis herhaalt zich: weer is Overvecht de proeftuin van de energie­tran­si­tie

Heel Utrecht moet eind 1966 van het stadsgas af zijn. Te beginnen in Overvecht. Dus trekt op 6 juli 1965 een grote ploeg gasfitters de wijk in om huis-aan-huis alle kachels, geisers en fornuizen geschikt te maken voor aardgas. In één dag moet de klus geklaard zijn, want de stadsgasleiding is al afgesloten en vanavond moeten de huisvrouwen natuurlijk wel weer hun potje kunnen koken.

18 mei