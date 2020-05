Instock redt voedsel van de prullenbak, maar verliest het zelf van de coronacrisis

Ook de vestiging in Den Haag gaat dicht. Alleen de zaak in Amsterdam blijft open. In een bericht geeft het bedrijf aan dat ze de neerdalende cijfers niet kunnen negeren. ,,Onze restaurants zijn qua team en vaste kosten ingericht op een omzet, die we voorlopig niet gaan halen in de nieuwe anderhalve-meter-samenleving. We hadden een gezonde ‘huishouding’ maar halen 40 procent van onze inkomsten uit groepen en evenementen. Ook als we de deuren weer mogen openen, gaan we niet uit de kosten komen.”