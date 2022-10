Internationaal festival over gender en identiteit komt naar Utrecht: of is het een protest?

Het is alweer de vijfde editie van het internationale festival dat gaat over protest. Dit jaar zal het motto: My Body, My Protest zijn. Zo is er een installatie die de rechten en positie van transvrouwen behandelt, eist de hiphopchoreografie Born To Exist: The Women I Know verandering met betrekking tot de behandeling van immigranten en gaat de audiovoorstelling Thirst Trap over klimaat(on)rechtvaardigheid.