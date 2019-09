Invalidenplek ernstig zieke Tineke uit Utrecht steevast bezet. En dan krijgt ze ook nog een boete...

Het is een gewoonte geworden voor de 67-jarige Tineke Westerwaal uit Utrecht. Als ze komt aanrijden in ‘haar’ Willemstraat in wijk C gluurt ze vanuit de verte al om het hoekje: zou haar plekje vrij zijn? De vaste invalidenparkeerplaats die zij ooit kreeg toegewezen is slechts bedoeld voor Westerwaal en haar blauwe Fiat Panda, maar wordt met regelmaat in beslag genomen door andere automobilisten. ,,Er staan vaak drie tot vier keer per week andere auto’s op. Ze zetten ’m gewoon neer en kijken nergens naar’’, vertelt Westerwaal vol verontwaardiging.