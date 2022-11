Invallen in Lopikerkapel en Vianen blijken op verzoek van Finse politie: ook inval in Maarssen

Deze site meldde dinsdagochtend al de inval in een woning aan de Reinoud III-straat in Vianen. Buurtbewoners schrokken op nadat zij rond 06.00 uur een explosie hoorden. De voordeur van de woning was er volledig uit geslagen. Hierbij werd een 29-jarige man aangehouden.

In Lopikerkapel ging het om een inval in een chalet op een chaletcomplex. Hier is een 36-jarige man bij aangehouden. Ook in Maarssen en Waddinxveen deed de politie een invallen. Bij die laatste is een 29-jarige man aangehouden.