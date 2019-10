Invasie van Oostblokbedelaars in centrum Utrecht, maar gemeente grijpt niet in

Ineens zitten ze op bijna iedere straathoek, velen met gevouwen handen en een leeg bekertje voor de neus: bedelaars. Waar de typisch Utrechtse bedelaars bekend zijn, zitten er nu veel nieuwe gezichten bij en daar kreeg het Centrummanagement Utrecht met name dit weekend veel meldingen over, zegt Jeroen Roose-Van Leijden, centrummanager Utrecht. „Dit fenomeen is niet nieuw. We hebben er geen onderzoek naar gedaan, maar we hebben sterke vermoedens dat dit gaat om een criminele organisatie uit het Oostblok en niet om échte bedelaars. Daarom noemen we ze ‘commerciële bedelaars’.”